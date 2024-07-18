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娛樂 最新消息

警方二次公告唐治平母親遺體招領 逾七天無人招領將收埋

新北市警淡水分局今天起二度公告唐治平母親遺體招領，將通知唯一家屬唐治平招領，若七天後家屬仍未招領，將收埋火化。（愛爾麗提供、記者吳仁捷翻攝／警方提供，此為合成照）

〔記者吳仁捷、實習記者譚真/新北報導〕新北市警淡水分局今天（18日）再度公告死者陳勳鑾，藝人唐治平母親遺體發還案，預計公告至7月24日，警方已通知唯一家屬，死者兒子唐治平限期具領，但目前唐治平仍未接聽；據透露，若第二次公告仍未招領，警方將轉報市政府民政局殯葬處，收埋唐母遺體。

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淡水警方表示，士林地方檢察署7月11日函請通知唐治平前往具領渠母遺體，來函檢附相驗屍體證明書共10張資料。

新北市警淡水分局今天起二度公告唐治平母親遺體招領，將通知唯一家屬唐治平招領，若七天後家屬仍未招領，將收埋火化；圖為警方第一次招領公告。（記者吳仁捷翻攝，警方提供）

警方7月15日收文後，7月18日已函陳新北市警察局再次辦理公告招領事宜（副知士林地檢署），期限至7月24日止，通知家屬限期具領。

據透露，一般類似案件，警方轉報殯葬處都會火化後收埋，由於該案件死者家屬唐治平遲遲不願認領遺體，檢方為免日後爭議，特別要求即使無人具領仍將收埋，讓死者先入土為安。

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