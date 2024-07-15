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娛樂 最新消息

唐治平預支10萬薪水 重回昔日帥氣回魂了

唐治平（左）日前和愛爾麗總裁常如山相見歡。（翻攝自臉書館長就是狂）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人唐治平上個月遭逢母喪，他至今不認母親已過世，後續被發現疑似精神狀態不穩定，所幸即將終結失業困境，愛爾麗總裁常如山聘請他擔任30堂泰拳教練，也先讓他預支10萬薪水解決燃眉之急。

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而臉書「館長就是狂」也曝光唐治平和常如山同框合影，照片中的唐治平看起來氣色不錯、炯炯有神，據悉，兩人因泰拳結交為友，許多粉絲看到照片都誇讚唐治平重回昔日帥氣並說：「回魂了！」

唐治平找到工作，將擔任泰拳教練。（愛爾麗提供）

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據悉當天兩人見面，常如山告誡並再三叮嚀唐治平：「我們合作的唯一條件，就是你要胖到72公斤！」其實兩人都和泰國有淵源，唐治平出生泰國，而家大業大的常如山因練泰拳身手俐落，也常去泰國。

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