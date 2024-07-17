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娛樂 最新消息

暖心！唐治平現身瓊斯盃籃球賽 觀眾高喊「加油」

唐治平找到工作，將擔任泰拳教練。（愛爾麗提供）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人唐治平上個月遭逢母喪，但他至今不認母親已逝，之後被發現疑似精神不穩，也遲遲沒有演出機會，生計令人堪憂，所幸愛爾麗總裁常如山聘他擔任30堂泰拳教練，也讓唐治平預支10萬薪水解決燃眉之急。

相關新聞：唐治平明上工泰拳教練！將對打偶像   鬆口「回泰生活」心聲

昨晚唐治平意外現身瓊斯盃籃球賽，身穿黑色T恤狀態不錯，《壹蘋新聞網》報導，不少觀眾看見他都高喊：「唐治平加油！」替他加油打氣，唐治平也露出難得笑容，更有美眉騎士在戶外看到他停下來要求合照，唐治平也來者不拒。

 唐治平（左）日前和愛爾麗總裁常如山相見歡。（翻攝自臉書館長就是狂）

相關新聞：唐治平預支10萬薪水   重返昔日帥氣回魂了

據悉，常如山是中華藍隊總領隊，昨晚中華藍和中華白都有比賽，唐治平因而到新莊體育館，一到現場，唐治平很認真地看球賽，時而起身時而坐下，中場休息還會戴上墨鏡休息。

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