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娛樂 日韓

邊佑錫「皇帝級保安」鬧上國會！仁川機場代表認了：做法荒謬

李學載（左）針對邊佑錫保鑣過度維安一事接受國會質詢。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓星邊佑錫近日捲入「過度保安」爭議，此事鬧上韓國國會，韓媒《東亞日報》今報導，仁川國際機場代表李學載（音譯）被國會議員質問及此事，當場顏面無光，隨後認了保全公司做法荒謬。

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李學載坦言機場啟用以來，每年有數百位藝人明星前來搭機，從沒遇過保全公司如此反應過度，很難預防，又說將以這次事件為契機，未來會制定相關對策。

韓國共同民主黨全勇起（音譯）砲火猛烈，要求李學載說明是誰的責任，更稱「內容我們全都知道，請問是誰的責任？」李學載反覆強調因為是首次遇到，無法提前預測或準備。

全勇起追問，保鑣之間沒有先進行討論嗎？李學載坦言，沒和機場方面協商，一般都是保鑣和警方討論，機場做的是要保護一般民眾的安全，而非藝人的安全。

另外，當時機場被封了約48秒，管制通道，導致其他人難以通行，李學載表示：「會追加責任，避免類似情形再發生。」

對此爭議，邊佑錫的經紀公司已道歉，網友認為邊佑錫被掃到颱風尾，也有人表示抵擋粉絲是小事，仁川機場的保安漏洞才該正視。

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