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娛樂 電視

八點檔老將談學斌表態 發文怒批國民黨「大罷免、大成功」

〔記者李紹綾／台北報導〕大罷免倒數2天！資深八點檔演員談學斌今（24日）發文表態大喊：「大罷免、大成功。」引起不少網友關注。

談學斌表示，自己是一位工作40年以上的演員，父親在1949年來台，因5年後無法反攻中國回不去了，才在台娶妻生下他們，也就成為所謂的外省二代，「土生土長的我們在台成長、受教育、出社會、成立家庭、繳稅，頂著台灣天地生活至今，一直以來均以反共為信念但也曾因當時的國家政策『反共』被封殺了演藝發展」。

談學斌發文表態。（資料照，記者胡舜翔攝）談學斌發文表態。（資料照，記者胡舜翔攝）

談學斌回憶，在開放探親前，他們兄弟陪著父親由香港進入中國探望爺爺，結果回來後出事了，「當時我的演藝是有機會更上一層樓，基於探親事件過了幾年失業的黑暗日，一直到開放探親才解套得以工作」，透露父親曾在他面前懊悔，基於孝道他無怨無悔，「百善孝為先，能解父親幾十年的思鄉之苦我義無反顧，可是看到國民黨此時此刻都不敢提反共反而親共、舔共，甘做共產黨的內應，在立法院違憲亂政、不入流的行為舉止、教育的不良示範，在在的影響我們下一代」。

談學斌慶幸，他這一代歷經專制獨裁、民主革命、民主的光、享受民主的自由，「7/26、8/23行使我們公民的罷免權，讓他們尊重公民團隊的覺醒，看見人民做主的真相，勇敢的台灣人站起來，大罷免、大成功，總之7/26、8/23贏回國家」。

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