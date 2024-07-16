韓國新男神邊佑錫挨轟「皇家保鑣」 警察團決定展開調查

邊佑錫近期氣勢強大，力壓男神金秀賢。（本報資料照，記者王文麟攝）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕32歲韓國男星邊佑錫以《背著善宰跑》躍升新一代男神，氣勢驚人甚至有利押金秀賢之勢。邊佑錫奪下《第19屆首爾電視劇大賞》亞洲明星獎男子部門票選，但近日他卻捲入「過度維安」風波，甚至連仁川機場警察團今（16）都表示對針對邊佑錫保鑣進行調查。

邊佑錫保鑣以強力手電筒照照旅客。（翻攝自X）

邊佑錫12日從韓國仁川機場出發至香港進行海外粉絲見面會時，他的保鑣封鎖機場入口、用手電筒強光照射旅客、擅自檢查旅客護照與登機證，對此，保全公司及邊佑錫經紀人三度道歉，仁川機場警察團則宣布將調查邊佑錫保鑣是否違反《刑法》的業務妨礙罪、強迫罪、暴行罪進行調查。

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邊佑錫的保鑣種種「保護」行為引起熱議。（本報資料照，記者王文麟攝）

邊佑錫當日從仁川機場第二航廈3樓出境大廳2號門進入，保鑣隨即封鎖10分鐘，保全公司表示為避免人潮擁擠造成事故，有事先與機場人員協商；機場方面直至昨（15）日都搞不清楚事發地點到底是第一航廈還是第二航廈，上午表示基於安全因素，通常會允許關閉第一航廈的一個登機口，下午才確認邊佑錫是從第二航廈出發，由此可見保全跟公司跟機場方面的「協商」顯然出了問題。

另外，邊佑錫進入4樓的航空公司貴賓室（西側），保鑣便封鎖了電扶梯入口，但這是想要使用4樓（其他航空公司）貴賓室的旅客可以自由進出的區域，在沒有法律的依據下，保鑣私自封鎖通道、檢查旅客護照及登機證，做法並不合理。

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