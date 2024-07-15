邊佑錫機場保安惹議！韓媒狠酸「以為大明星」 經紀公司道歉了

邊佑錫近來人氣紅不讓，上月來台舉行粉絲見面會，超親和態度獲得許多好評，更給人留下好印象。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓星邊佑錫近來引發爭議，原因就是他在12日現身仁川機場時，身邊保鑣竟要求檢查旅客機票，甚至還封鎖機場通道，更扯的是還拿手電筒照人，讓韓網氣炸了，就連韓媒也毫不客氣酸他是「宇宙大明星」。對此，邊佑錫的經紀公司也發聲明道歉。

邊佑錫所屬的Baro Entertainment在今天（15日）發表正式聲明，對於12日在仁川機場執行保安任務時對機場旅客造成的困擾，深表歉意。

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公司指出，在發現保鑣對機場旅客照射閃光燈的行為後，就立刻要求對方停止；至於封住機場通道，以及檢查機票的行為，公司第一時間無法在現場發現，不過公司因此事件感受到強烈的道德責任感，也向感到不舒服的旅客低頭道歉，未來會避免類似的事情發生。

邊佑錫因演出韓劇《背著善宰跑》人氣水漲船高，機場追星的人潮可說是翻倍，如今引發爭議事件，邊佑錫也被罵上了韓網熱帖，超過10則都是批評邊佑錫的文章，有人狠酸他是「韓國川普」、「紅了就耍大牌」，韓媒也怒轟「以為是宇宙大明星」、「皇帝級保安」；不過也有韓媒為邊佑錫抱不平，認為儘管是為了保護邊佑錫而做出這些「過度保安」的舉動，卻要求邊佑錫負責任也太過分了。

邊佑錫將在明天（16日）返回韓國，屆時機場的狀況如何，將是各界關注的焦點。

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