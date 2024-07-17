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娛樂 日韓

邊佑錫機場維安過度惹眾怒！回國「保鑣減半」低調鞠躬52次

邊佑錫近日捲入維安過度爭議。（翻攝自IG、YT）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓演員邊佑錫近日因演出《背著善宰跑》爆紅，人氣水漲船高，怎料，日前卻捲入「過度維安」風波，引起不少旅客不滿。昨（16）返韓現身機場，被發現身邊保鑣數量減半，僅低調鞠躬快速離去。

邊佑錫昨低調返韓不斷鞠躬致意。（翻攝自YT）

邊佑錫近期飛到世界各地舉辦粉絲見面會，日前現身仁川機場準備飛往香港時，卻爆出過度保護爭議，保鑣不僅封鎖機場出入口，還擅自檢查旅客機票，甚至拿強光照射路人，在網上引起撻伐，直批邊佑錫「耍大牌」、「請皇家保鑣」。對此，邊佑錫的經紀公司發聲明致歉，仁川機場警察團也已經開始調查該保鑣公司。

爭議尚未平息，邊佑錫昨日返回韓國，一身休閒打扮現身機場，頭戴黑帽戴口罩，相當低調，不知是否因為受風波影響，身邊保鑣數量砍半只剩下3位，而邊佑錫則是不斷鞠躬了52次才離開現場。

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