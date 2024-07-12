火球祭我大哥！滅火器宣布《鬼滅之刃》MAN WITH A MISSION參戰

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲樂團滅火器領銜策劃的「火球祭」11月30日及12月1日將在樂天桃園棒球場登場，昨晚公布首波演出陣容，由地主隊滅火器領軍，攜手演唱人氣動畫《鬼滅之刃》主題曲的日本覆面系樂團MAN WITH A MISSION以及由龐克傳奇人物橫山健創立之廠牌旗下力推怪物新人活力女子龐克樂團Sabasister參戰。

來自日本、由五隻「狼頭人身」成員組成的覆面系樂團MAN WITH A MISSION，也被稱作「狼人樂團」，英文團名譯為「肩負使命的男人」。

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金曲樂團滅火器。（夥球擊提供）

MAN WITH A MISSION成軍以來，總是以標誌性的「狼頭面具」現身為演出特色，音樂風格融合了搖滾、龐克、嘻哈和電子元素，擁有許多紅遍海內外的熱門歌曲，包含與日本新生代歌姬 milet 合作人氣動畫《鬼滅之刃》的片頭曲 〈羈絆的奇蹟〉，以及經典日龐團 10-FEET 主唱合作歌曲《database feat.TAKUMA（10-FEET）》。

女子龐克樂團 Sabasister （サバシスター）則是來自日本的三人搖滾組合，上週也與滅火器在由10-Feet舉行的京都大作戰音樂祭後台開心見面，可愛表示「台灣也請多多指教了！」，興奮表示2024 火球祭會努力帶來精彩演出，不辜負這個首次海外演出的邀約。

日本覆面系樂團MAN WITH A MISSION。（夥球擊提供）

火球祭於2023年在經歷四年的休止後回歸，首波卡司曝光後，掀起樂迷熱烈迴響，直呼：「太神啦」、「許願成真超感動」、「火球祭我大哥」；7月15日中午12點將搶先開賣早鳥雙日預售票，全票種則於7月16日在拓元售票系統全面啟售。

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