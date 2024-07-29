地獄哏酸奧運國手楊勇緯「網友爆氣」！編劇事隔1天道歉了

楊勇緯（資料照）

〔記者蕭方綺／台北報導〕「柔道男神」楊勇緯征戰巴黎奧運，在8強賽事落馬，敗部復活賽輸給宿敵永山龍樹，確定無法晉級及奪獎牌後心情低落，不料曾寫《蘑菇》舞台劇編劇馮勃棣被抓包低級玩笑後秒刪，他寫道：「楊勇緯，沒有勇，直接變楊緯，玩個文字遊戲而已啦！我愛台灣隊。」讓網友們相當憤怒，怒斥他沒水準，而他今也道歉，表示：「自己有玩脫口秀，對地獄梗的接受度比較寬，但難笑就是難笑，這也不是一個適當的媒介，個人以後一定謹言慎行。」只是網友仍不買單。

編劇馮勃棣被抓包低級玩笑後秒刪。（翻攝自Threads）

馮勃棣寫過許多知名劇本，像是《相愛的七種設計》、《帶我去月球》、《我的自由年代》，並以《江湖無難事》榮獲台北電影獎最佳編劇，他也是舞台劇《蘑菇》的編劇，當時賴佩霞因參加總統大選辭演，馮勃棣曾經不平指出：「畢竟北藝球劇場的椅子這麼爛，總統府的肯定好坐得多。」

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編劇馮勃棣今道歉。（翻攝自Threads）

而他這回在社群媒體的「玩笑」讓人看了很不舒服，他今道歉表示前天晚上，拿奧運國手的諧音開了一個很不妥的玩笑，非常瞎，鄭重道歉。 「其實我在臉書發文後的幾分鐘，就自覺不妥刪文，但沒想到同步到脆的上面，文章還在。於是放了一兩天，剛剛才發現！這是一個發文後幾分鐘就該消失的東西，在我不察、以及它不該留下來的情況下，留了下來，除了向大家，也向楊勇緯先生道歉致意。」

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