《她的日與夜》崔振赫♥鄭恩地超甜！林順變身秘密疑曝光

〔記者鍾志均／綜合報導〕Netflix韓劇《她的日與夜》崔振赫、鄭恩地一吻定情後，兩人進入浪漫約會模式，不過鄭的白天身分依舊是李姃垠飾演的「林順」，兩人在同個辦公室互傳深情簡訊，氣氛曖昧，觀眾看了會心一笑，空氣飄出粉紅泡泡。

李姃垠（左）和崔振赫互傳曖昧簡訊，觀眾見兩人微笑也笑了。（翻攝自jtbc）

儘管鄭恩地和崔振赫約會中，但鄭恩地還沒擺脫衰老、返老還童的循環，加上崔振赫深知鄭恩地為了兇手感到焦慮，承諾會抓到兇手，讓她放心。

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不料某天夜晚，鄭恩地在下班後想打給崔振赫，卻發現手機掉在「林順」桌上，當下陷入恐慌，深怕變身秘密被發現，於是二話不說衝到公司，順利取回手機，最後卻仍被崔振赫發現，眼看就要事蹟敗露。

鄭恩地順利以「可愛魅力」讓身分繼續隱藏，表明是為了想見崔振赫才衝到公司，崔振赫因此被說服，主動帶她參觀辦公室，戲迷也熟知這正是鄭恩地白天上班的地方，充滿「已知的」樂趣。

李姃垠（右）發現「羅鈺喜」謊報身分，懸疑劇情再起。（翻攝自jtbc）

不過，在崔振赫的內心深處，對於鄭恩地真正身分的好奇心不斷攀升，首先對鄭堅持不在白天約會充滿疑惑，甚至在結尾去查監視器，隨後瞪大了眼睛，疑似發現什麼秘密。

此外，林順見到高原收到可疑信件，上面寫著「高年級實習生中，有人謊報自己的身分」，原本以為自己的身分遭發現，在高原的幫助下，林順來到線人住處，最終發現裴海善飾演的「羅鈺喜」謊報身分，今晚有望揭曉羅鈺喜真正目的為何。

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