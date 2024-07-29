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娛樂 最新消息

小勞勃回歸《復仇者聯盟》不當鋼鐵人！小辣椒不解老公變壞蛋

小勞勃道尼霸氣宣布回歸漫威電影宇宙。（漫威影業提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕漫威影業昨天在聖地牙哥動漫展（SDCC）上宣布，曾擔任漫威電影宇宙開國元老「鋼鐵人」的奧斯卡得主小勞勃道尼，將重返漫威電影宇宙擔任反派「末日博士」，消息一出讓影迷陷入瘋狂，不過小勞勃搭檔「小辣椒」葛妮絲派特洛完全狀況外，還在對方IG留下她滿頭問號的留言。

葛妮絲派特洛飾演的「小辣椒」（右）在漫威電影宇宙和鋼鐵人已結婚生女。（資料照，漫威影業提供）

小勞勃在SDCC曝光回歸消息後在自己的IG放上拿著面具的照片並寫道「新的面具，一樣的任務」，他片中昔日妻子、戲外好友葛妮絲似乎不能理解，直接留言「我不懂，所以你現在是壞人了嗎？」不少粉絲見狀留言喊話「希望妳也回來！」還有人直接要她回來阻止小勞勃。

鋼鐵人片中老婆「小辣椒」葛妮絲派特洛留言，不解小勞勃道尼回歸變壞蛋。（翻攝自IG）

不過這並非葛妮絲第一次搞不清楚狀況，她曾在拍攝《復仇者聯盟：終局之戰》的片場碰到「神盾局長」山繆傑克森時跑去問對方怎麼會在場，似乎完全不知道他一直都有演出；還有一次在跟導演強法洛（同時飾演「快樂」）合作美食節目《主廚名人齊做菜》，當強提到兩人拍攝《蜘蛛人：返校日》，她說自己沒有演，還一直以為自己演的是《復仇者聯盟》。

至於葛妮絲的回歸意願，先前她和「黑寡婦」思嘉喬安森（或譯史嘉蕾喬韓森）在葛妮絲的Podcast上對談，當思嘉問她是否已經不再演出漫威電影時，她語帶保留說：「我想是吧，我的角色沒有死亡，所以他們總是可以找我。」讓思嘉笑回：「我覺得你可能會在某個時候回來」葛妮絲更開玩笑說「真的嗎？一個64歲的『小辣椒』？太好了！」思嘉更說：「百分之百會發生！」

小勞勃回歸化身「末日博士」的第5部復仇者聯盟電影《Avengers: Doomsday》預計2026年5月全球上映。

小勞勃道尼拿著「末日博士」面具合照。（翻攝自IG）

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