「印度神童」阿南德台灣現蹤！真面目曝光 忘年之交是他

〔記者陽昕翰／台北報導〕「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）曾預測COVID-19大流行以及以哈衝突，近來他秘密抵達台灣，行蹤搶先曝光。

阿南德預計參加在台北南港展覽館舉辦的亞洲區塊鏈高峰會公開演講，私下也為好友解讀印度阿育吠陀的命盤占星，包括音樂人田定豐在內。

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「印度神童」阿南德與音樂人田定豐。（唱戲世界娛樂提供）

田定豐透露，與阿南德彷彿本來就認識一樣，還互相聊到未來的各種計畫，讓田定豐開玩笑說，「這應該就是所謂的忘年之交了。」

田定豐表示：「在阿南德還是小朋友的時候，就經常關注他在YT上的占星預言到現在。尤其，當我知道他在8歲孩子時能背誦『薄伽梵歌『300條詩句，讓我十分驚訝。」當時田定豐就對身心靈探索和宇宙頻率的研究產生極大興趣。

這次在好友作家李欣頻的邀請下，田定豐終於有機會見到阿南德本尊，直說好開心，「只是沒想到腦袋裡那個小男生轉眼已成為眼前這位充滿靈性智慧的18歲小帥哥了！」

田定豐稱阿南德是忘年之交。（唱戲世界娛樂提供）

田定豐透露，當阿南德看了他的星盤立刻表示：「你是一位很有靈性的人，若能從事與心靈相關工作，將會很有影響力。」田定豐被阿南德嚇了一跳，因為兩人對彼此都很陌生，也才第一次見面。

更玄的是，當阿南德從星盤上看出田定豐母親目前的中風狀況時，主動表示：「你和母親關係非常好。但每一個人都要經歷生老病死的考驗，你已經很孝順也做得很好了，不要再給自己太大壓力。」

田定豐聽完立刻紅了眼眶，點頭直說：「這是我此生最大的功課，我會把握當下的陪伴不要未來留遺憾。」

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