晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

看過宋慧喬裝可愛嗎？意外撞衫《那年冬天》趙寅成

宋慧喬衣服竟和趙寅成是一樣的。（翻攝自IG，合成圖）

〔記者鍾志均／綜合報導〕宋慧喬最近忙拍電影《黑修女們》，身邊出現另一名男人！她在造型師朱亨善（音譯）IG發文中罕見裝可愛，粉絲被她逗得開心，也有眼尖網友發現，照片另一大亮點為宋慧喬身上穿的衣服，竟意外和趙寅成撞衫。

朱亨善在IG發文表示「夏日重聚」，並標記宋慧喬，附上愛心符號，宋慧喬也轉發該文，一連五張都有各自不同的表情，看來心情非常好，兩人似乎度過一段愉快時光。

宋慧喬（右）難得裝可愛，左為造型師好友。（翻攝自IG）

然而新照中，網友抓到趙寅成過去衣服和宋慧喬竟一模一樣，有趣的是，原本粉絲以為宋慧喬和朱亨善在玩「睡衣趴」，沒想到是悄悄「隔空撒糖」。

宋慧喬和趙寅成於2013年合作韓劇《那年冬天風在吹》，該劇為宋慧喬演盲人，演技細膩，她和趙寅成的感情感動許多觀眾，帶領許多粉絲回到愛情最純粹的狀態。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中