看過宋慧喬裝可愛嗎？意外撞衫《那年冬天》趙寅成

宋慧喬衣服竟和趙寅成是一樣的。（翻攝自IG，合成圖）

〔記者鍾志均／綜合報導〕宋慧喬最近忙拍電影《黑修女們》，身邊出現另一名男人！她在造型師朱亨善（音譯）IG發文中罕見裝可愛，粉絲被她逗得開心，也有眼尖網友發現，照片另一大亮點為宋慧喬身上穿的衣服，竟意外和趙寅成撞衫。

朱亨善在IG發文表示「夏日重聚」，並標記宋慧喬，附上愛心符號，宋慧喬也轉發該文，一連五張都有各自不同的表情，看來心情非常好，兩人似乎度過一段愉快時光。

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宋慧喬（右）難得裝可愛，左為造型師好友。（翻攝自IG）

然而新照中，網友抓到趙寅成過去衣服和宋慧喬竟一模一樣，有趣的是，原本粉絲以為宋慧喬和朱亨善在玩「睡衣趴」，沒想到是悄悄「隔空撒糖」。

宋慧喬和趙寅成於2013年合作韓劇《那年冬天風在吹》，該劇為宋慧喬演盲人，演技細膩，她和趙寅成的感情感動許多觀眾，帶領許多粉絲回到愛情最純粹的狀態。

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