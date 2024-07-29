于美人情緒平靜再發聲 保證：該我付的，我一定會付

于美人再發聲。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕主持人于美人去年以無黨籍身分參選立委，近日卻被爆未替競選團隊工讀生投保、積欠加班費，遭幕僚集體告上法庭，雙方調解失敗，最後對簿公堂。今（29）上午于美人親上火線回應，稍早又在社群平台發文，表示真相只有一個：只有于美人還有一口氣在，該付的，一定會支付。

于美人傳出與競選團隊鬧翻，雙方攻防不斷。于美人在最新的po文中，強調自己心情平靜，也表明只要她還有一口氣在，絕對會支付相關費用。她補充：念再團隊成員曾替自己工作，于美人也表示「只要合情合理，或者有一點不合情、不合理的，我也會付」。

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于美人。（翻攝自臉書）

今日上午于美人現身時表示：有錯一定會改，態度也是「不能虧待所有工作人員」。之後便透過委任律師徐維良發表聲明，澄清投保這件事是工讀生應聘時表示已有勞保所以不願意重複投保，被檢舉之後，了解投保是法令強制規定，馬上就依函文檢附相關資料說明事件經過，也願意依政府法令配合辦理，這部分目前已經補繳結案，工讀生的權益並無受到影響。

關於積欠加班費，徐維良指出團隊主管當時就用「優於市場行情」薪資聘任，工作內容屬於偏向委任性質的勞務契約，而且早就言明沒有加班費。于美人競選結束之後仍加發薪資，所有競選團隊成員於競選期間也沒有主張加班費請求或提出勞資爭訟，這些行動都是額外追討。

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