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娛樂 最新消息

英兒童舞蹈班慘案3死10傷 天后泰勒絲：他們只是孩子啊

英國小鎮紹斯波特一間兒童舞蹈教室29日進行美國天后泰勒絲（Taylor Swift）主題活動，竟闖入1名17歲持刀少年瘋狂砍殺，已知造成3名兒童死亡，另有10人受傷。泰勒絲事後也在IG發聲。圖為現場悼念花束。（路透）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國默西賽德郡（Merseyside）利物浦（Liverpool）北方的海濱小鎮紹斯波特（Southport）29日發生持刀砍人事件，小鎮內一間兒童舞蹈教室遭到1名17歲少年持刀闖入砍殺，造成3名兒童身亡，另有10人受傷。由於當時舞蹈班正在進行美國天后泰勒絲（Taylor Swift）主題活動，泰勒絲事後也在IG發文，表示對這起攻擊事件感到震驚。

綜合外媒報導，英國警方指出，這起事件發生當下有6歲及7歲兩名兒童身亡，30日凌晨，另一名9歲女童傷重不治，此案已3死10傷。

傷者部份，警方表示，有另外8名兒童在攻擊中被刺傷，其中5人狀況危急；2名成年人也被刺傷，都情況危急。默西賽德郡警局局長甘迺迪（Serena Kennedy）表示：「我們相信這兩位受傷的成年人勇敢地保護那些被攻擊的兒童。」

由於舞蹈班當時正在進行和泰勒絲有關的主題活動，泰勒絲在得知此事後也在IG發文。泰勒絲表示，29日在在紹斯波特的攻擊帶來的恐怖不斷籠罩著她，她對此徹底震驚，生命的損失對無辜的人、在場每個人、家庭和急救人員造成可怕創傷。泰勒絲悲傷地說：「他們只是上舞蹈課的小孩子，我不知道該如何向這些家庭表達我的慰問與同情。」

在事件發生後，泰勒絲的粉絲也建立募款頁面，為死者喪葬費用及援助傷者做出貢獻，目前已募得26.5萬英鎊（約新台幣1118萬元）。

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