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娛樂 最新消息

范琪斐掰了近20年異國婚 驚爆分開原因「的確是第三者」

〔記者侯家瑜／台北報導〕資深媒體人范琪斐與墨西哥裔老公Robertom於2004年結婚，即將過20週年紀念日的2人，今（2）日卻爆出離婚消息。范琪斐稍早於臉書發文，「在7/31，我們協議分手了。」至於分開原因，她不諱言：「近因的確是第三者。」讓網友們驚訝。

范琪斐。（資料照）

范琪斐說再2個月就是與Robertom結婚20週年紀念日，原本計畫來趟小旅行，但人世間的事實在難預料，「事情發生得很快，知道我跟蘿蔔頭互動的人，會知道我們一直有協商的習慣，第一輪談不成，第二輪再談，現在老了，很少有事會晉升到第三輪。但這一次基本上，7/11 第一輪就破局了。7/31再談，就定調了，我們離婚吧！接下來只是處理細節而已。」

至於分開原因，范琪斐說：「他（Robertom）說，他跟我生活很不快樂，這是他的version；我的version，近因的確是第三者，但遠因是我們兩個人對老年生活的想像不一樣。我的想像是兩個人，在鄉下，買個房子，讀書種菜。他的想像，是可以回到18歲，跳舞到天亮。他跟我說，你現在越變越保守了。是不是越保守，我不知道，但我知道，我再liberal，也沒辦法跟一個明明愛著別人的人維持婚姻關係。二十年的婚姻，我只想了二十天便做了決定。」

范琪斐認為婚姻就像一棵樹，去年豐收，不等於今年也豐收，「我們這棵樹，是病了很久，我不知道，又或是急病天災，總之，就是死了。走的時候，他跟我說，I love you。我說，I love you，too。我給他一個hug，兩個人都哭了。我給他的最後一句話是，好好照顧自己，I wish you a happy life。」

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