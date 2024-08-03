才新婚國標舞老師！賴慧如下身瘀青急撇家暴：是我打他
胡瓜（中）攜手賴慧如（左）、歐漢聲主持「2024 高流X真愛秀・藍寶石大歌廳」。（高流提供）
〔記者陽昕翰／高雄報導〕台語歌手賴慧如今晚登上「2024 高流X真愛秀・藍寶石大歌廳」，除了與胡瓜、歐漢聲攜手主持，更在胡瓜的要求下，與老公劉家銘帶來精彩的國標舞表演，練到下半身滿是瘀青。
賴慧如在2022年，高調認愛國標舞老師劉家銘，去年到戶政事務所登記結婚，之後更計畫要補辦婚禮。
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賴慧如身上驚見許多瘀青。（記者陽昕翰攝）
賴慧如曬出自己身上的瘀青，傻眼否認是被老公家暴，忍不住笑回：「應該是我打他。」透露老公私下很溫柔，沒想到歐漢聲聽了卻說，「這就是他弄的啦（指練舞）。」
賴慧如本週剛過28歲生日，她剛跟老公到富國島度假，感情非常甜蜜，之後還有慶祝結婚周年。
賴慧如（左）、胡瓜、歐漢聲與劉家銘嗨跳「十六蹲」。（高流提供）
今晚藍寶石開場，胡瓜、賴慧如與歐漢聲挑戰夯曲《晚安大小姐》，影片中的胡瓜與歐漢聲扮起「日本執事」，與化身為「大小姐」的賴慧如跳起魔性之舞，令人看了噴笑。
☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆
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