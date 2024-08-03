吳奇隆露面了！驚喜現蹤北流 Matzka宣布「減肥失敗」

吳奇隆（記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕Matzka今晚在北流舉辦「東遊記演唱會」，幽默宣布減肥失敗，他在台上說：「我很努力減重，但是沒有成功，沒關係啦來日方長，下次再努力。」令人驚喜的是，天王吳奇隆也悄悄現蹤台下。

MATZKA演唱會（記者王文麟攝）

演唱會開場，Matzka身著黑色訂製西裝，站在四樓高的「山頂」亮相，帶來《M.A.T.Z.K.A》、《未竟之夢》、《賢夫良父》等歌曲，炒熱現場氣氛。

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MATZKA演唱會（記者王文麟攝）

演唱會主題「東遊記」，要邀請歌迷遊歷Matzka的音樂烏托邦，打造成別具特色的山形舞台，高達四層樓高的舞台，隨著LED視訊畫面與音樂的搭配變化，讓全場觀眾彷彿走入美好繽紛的大自然，遨遊於台灣東南美。

MATZKA演唱會（記者王文麟攝）

演唱會尾聲，Matzka也以《回到原點》這首歌送給全場觀眾，特別邀來Matzka樂團的團員鼓手阿勝、吉他手阿輝及貝斯手阿修齊聚一堂，並帶來《Mado Vado》、《台東帥哥》等歌曲，掀起演唱會高潮。

MATZKA演唱會（記者王文麟攝）

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