（獨家）吳申梅不藏了！閃嫁香港總裁老公1年多 開箱2300萬愛的結晶

吳申梅與香港老公Eric感情甜蜜。（吳申梅提供）

〔記者陽昕翰／專訪〕台語歌手吳申梅與香港老公Eric結婚1年多，火速在台北及香港置產，都順利於上半年交屋，她為了本報開箱汐止的新房，認了搬了新家，內心更有安定的感覺，也做好了當媽的準備。

吳申梅開箱美宅，置產後更有安定的感覺。（記者潘少棠攝）

吳申梅透露，新家實際坪數約30多坪（不含公設），成交價約台幣1700萬。做事行動派的吳申梅，去年在一個月內看了30多間房子，最後中意的新房，正好就是在汐止老家附近，覺得是很神奇的緣分。

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吳申梅很喜歡汐止的地標「星光橋」。（記者潘少棠攝）

其實吳申梅在汐止住了30多年，坦言新家離媽媽家近超級加分，這樣若回台灣工作時，可以有更多時間陪伴媽媽。

吳申梅透露，老公Eric對設計很有想法，最終決定把本來三房兩廳的格局，重新改造成一房一廳，讓空間感變得更大，還親自畫了設計圖與設計師討論。

吳申梅與老公的閨房首度曝光。（記者潘少棠攝）

如此一來，吳申梅的新家裝潢就變成了更大的工程，她受訪忍不住哀號：「找房子很順利，可是裝潢卻非常費時。」提到去年5月簽約買房，等了一年才順利搬完家。

而吳申梅的住家樓層超過20樓，放眼望出去除了翠綠山景及高速公路的車水馬龍，其中還看得到汐止的地標星光橋，造型就像一隻巨型的麥克風，正符合她的歌唱事業。

吳申梅添購水晶放在家裡的財位。（記者潘少棠攝）

吳申梅對於裝潢完全不手軟，粗估花費超過台幣600多萬，忍不住笑說：「現在除了更努力賺錢還房貸，也希望明年能拚個寶寶啦。」

吳申梅入圍金曲獎台語歌后的獎牌，以及過去參加歌唱比賽的紀念獎盃。（記者潘少棠攝）

吳申梅婚後持續耕耘演藝事業，推出新單曲《美麗的女人》。（記者潘少棠攝）

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