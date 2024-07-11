阿信在Threads被罵翻！狂發動態吐心聲：憤怒與恐懼後別忘了這件事

阿信面對近期網友的猛烈砲火，不吐不快說出心聲。（資料照，相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天主唱阿信最近在Threads被罵翻，昨（10）晚他「連環砲」在社群連發好幾則限時動態，並提到在憤怒與恐懼之後，別忘了讓世界變得更好。

阿信會慘遭網友譙爆，主要是他在7月7日五月天首張專輯發行25週年紀念日當天的演唱會上，除了提到那是五月天出道的重要日子，也別忘記當天在歷史上的意義，事後還去央視的發文下留言：「銘記歷史、自強不息，讓世界見證新世紀！」

請繼續往下閱讀...

不少無法認同阿信近期作為的網友在Threads開罵，還有一些網友爆出遭到阿信封鎖，甚至發起「被陳信宏封鎖挑戰」，阿信最後乾脆取消「提及」功能。

不少台灣粉絲質疑阿信近期似乎重心放在中國，但他談到：「如果你感覺我遺忘了你，那麼就讓時間為我說明。」另外有許多粉絲體諒阿信的做法，也為他遭受網友的抨擊感到不捨，對此，阿信也意有所指談到：「如果你為這一切打抱不平，不妨也趁機理解互相的心中的原因。」

另外阿信也在限時動態談到：「航行中，你將會繼續遇見與你擁有不同羅盤與航道的人們，在憤怒與恐懼後，別忘了用你的理念，耐心說服與你不同的人，加入你的航道，讓世界變成你認為更好的樣子。」

面對近期的風風雨雨，阿信表示：「當一場大雨落下時，有些人收穫了KPI，有些人收穫了一場狂歡，有些人收穫了心碎，有些人收穫了恐懼，有些人收穫了憤怒，雨停之後，每個人都要繼續往自己的航道繼續航行。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法