蔡依林解放！富國島穿泳裝海邊狂奔 網友看傻了

〔記者張釔泠／綜合報導〕「Jolin」蔡依林日前與親友一起到越南富國島度假，被網友一口氣偶遇4次，分別是在酒店check in、 看煙火、吃早餐以及在海邊，還曝光她穿著泳衣蹦蹦跳跳的模樣，看起來超級青春，其他粉絲羨慕表示「運氣太好」、「中了頭獎」。

蔡依林度假被網友直擊。（翻攝自小紅書）

該網友稱Jolin是「紅帽子小姐姐」，到哪裡都戴著小紅帽，看煙火時她穿著白色長洋裝，露出了大美背，網友興奮形容「簡直是仙女下凡」，隔天吃早餐時又對到眼，後來則看到Jolin和家人一起在海邊划橡皮艇，接著Jolin自己跑上岸去泳池玩，網友在遠處默默欣賞，直呼自己「超級幸福」。

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蔡依林度假被網友直擊。（翻攝自小紅書）

蔡依林度假被網友直擊。（翻攝自小紅書）

蔡依林度假被網友直擊。（翻攝自小紅書）

Jolin跑上沙灘的少女模樣一曝光，網友都瘋誇「也太有活力」、「天啊，她活得好有生機」、「我也想偶遇蔡依林，做夢都不敢這麼夢」，希望她玩得盡興，回來就可以好好投入工作，3月順利推出新專輯。

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