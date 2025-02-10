晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

蔡依林解放！富國島穿泳裝海邊狂奔 網友看傻了

〔記者張釔泠／綜合報導〕「Jolin」蔡依林日前與親友一起到越南富國島度假，被網友一口氣偶遇4次，分別是在酒店check in、 看煙火、吃早餐以及在海邊，還曝光她穿著泳衣蹦蹦跳跳的模樣，看起來超級青春，其他粉絲羨慕表示「運氣太好」、「中了頭獎」。

蔡依林度假被網友直擊。（翻攝自小紅書）蔡依林度假被網友直擊。（翻攝自小紅書）

該網友稱Jolin是「紅帽子小姐姐」，到哪裡都戴著小紅帽，看煙火時她穿著白色長洋裝，露出了大美背，網友興奮形容「簡直是仙女下凡」，隔天吃早餐時又對到眼，後來則看到Jolin和家人一起在海邊划橡皮艇，接著Jolin自己跑上岸去泳池玩，網友在遠處默默欣賞，直呼自己「超級幸福」。

蔡依林度假被網友直擊。（翻攝自小紅書）蔡依林度假被網友直擊。（翻攝自小紅書）

蔡依林度假被網友直擊。（翻攝自小紅書）蔡依林度假被網友直擊。（翻攝自小紅書）

蔡依林度假被網友直擊。（翻攝自小紅書）蔡依林度假被網友直擊。（翻攝自小紅書）

Jolin跑上沙灘的少女模樣一曝光，網友都瘋誇「也太有活力」、「天啊，她活得好有生機」、「我也想偶遇蔡依林，做夢都不敢這麼夢」，希望她玩得盡興，回來就可以好好投入工作，3月順利推出新專輯。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中