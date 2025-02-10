張蘭、汪小菲為何欠45億巨債？「來台洗錢內幕」曝：2親人淪人頭戶

張蘭、汪小菲（翻攝自微博）

〔記者侯家瑜／台北報導〕「財經網紅」胡采蘋近日拍片探討張蘭、汪小菲發家始末的影片，稱這對母子之所以會負債1.42億美元，欠下新台幣45億的巨債，是因為他們賣俏江南時虛報營收，把公司賣給私募基金，「人家一進去查帳，發現是做假帳，而且還有錢不還，把這筆錢挪來台灣，以2位親人的名義成立信託基金，他們不滿10歲就被當人頭戶。」

胡采蘋（翻攝自臉書）

胡采蘋在臉書專頁「Emmy追劇時間」點出，後來私募基金怒告張蘭，法院判賠1.42億美元，「結果張蘭竟然把這筆錢拿到台灣，成立了信託基金，以汪小菲和其親人的名義成立信託，並宣稱這筆錢已經跟她沒有關係。最後私募基金方找出來張蘭，私自把基金匯款出去，轉了7筆帳，去紐約買房地產，法院因此判定張蘭是信託的實際控制人，判定私募基金可以到台灣追討這筆錢。」

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胡采蘋認不住替大S抱不平，「大S辛辛苦苦懷孕，在汪小菲還是父親、還是法定代理人的期間，就被張蘭和汪小菲拿來當作藏錢洗錢的工具，親人不滿十歲就被拿來當人頭戶，將來還能發生多少事情？這種情況下，怎麼能把親人的監護權判給這種人？」該影片目前已高達22萬下觀看，網友看完後心疼大S：「大S是嫁給詐騙集團嗎」、「真的是鬼故事」，大S的好友賈永婕也現身回應：「依我的經驗，三天後他們就會撤，但就算沒撤也沒差，因為世界上有公理正義！」

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