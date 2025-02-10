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李珠珢「彎腰撿球」被看光！33秒畫面網暴動：赤木晴子現實版

李珠珢近期宣布加盟富邦悍將啦啦隊。（翻攝自IG）李珠珢近期宣布加盟富邦悍將啦啦隊。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓籍啦啦隊女神李珠珢近期宣布加盟富邦悍將，掀起台、韓兩地討論，一舉一動都備受關注，近日就有網友挖出她過往在籃球場運球、投籃的片段，令不少網友驚呼「赤木晴子現實版」。

李珠珢在球場上運球的畫面被網友大讚根本是「赤木晴子」。（翻攝自IG）李珠珢在球場上運球的畫面被網友大讚根本是「赤木晴子」。（翻攝自IG）

影片中，李珠珢單穿一件綠色球衣，露出纖細手臂及白皙美腿，一頭長辮子上用多個蝴蝶結做裝飾，整體活潑甜美，少女感十足。過程中李珠珢將地板上的藍球撿起，由於領口寬鬆，在彎腰的瞬間讓傲人雙峰被看光，所幸裡面還有內衣遮擋才沒有完全走光。

李珠珢露出甜美燦笑在場上來回奔跑，時而小跑步運球，時而在籃框下投球，短短33秒仙氣逼人的畫面，吸引大批網友朝聖，更有人大讚李珠珢根本是漫畫《灌籃高手》中的角色「赤木晴子」，紛紛驚呼「兄弟，你看了幾遍？」、「大家有找到自己的晴子了嗎？」、「重點不是籃球是雪球」、「赤木晴子現實版」。

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