才爆不倫已婚球星！ AV女優新片「奪冠後跟球迷床上延長賽」

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本職棒橫濱DeNA王牌左投東克樹，1月遭日本八卦媒體《週刊文春》爆料，外遇AV女優末廣純。不料，片商似乎無懼輿論撻伐，趁勢推出末廣純的新作，據悉，該片還與「棒球」相關，引起外界熱議。

東克樹與末廣純。（本報合成照）

末廣純1月遭周刊踢爆，與已婚球員東克樹發生不倫戀，醜聞曝光後，她選擇冷處理，待風頭過去，不再更新社群平台。不過，成人片商「ナンパJAPAN」近日卻趁勢宣布，3月4日將推出她的新作品。

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據了解，劇情還與棒球相關，以橫濱DeNA隊奪冠為背景，描述作為橫濱隊死忠球迷的末廣純，見到橫濱DeNA奇蹟般「下剋上」奪冠後，開心和前來搭訕的男生開房慶祝，續打延長賽。

末廣純不甩不倫戀醜聞再推AV新作。（翻攝ナンパJAPAN官網）

消息曝光後，立刻引起網友熱議。AV達人一劍浣春秋指出，雖然看似片商跟緊時事，趁勢推出新作，但是從AV新法實施後，作品從企劃到發行至少需要六個月的時間，「如果不是片商有水晶球能預知未來就是運氣好」，剛好讓末廣純拍了這支以棒球為主題的作品。

不過，一劍浣春秋強調，雖然該作品搭上八卦腥聞，但是片商也不會很露骨地說，「這就是和東克樹亂搞的女優，只能說2023年WBC日本冠軍、2024年世界大賽道奇冠軍讓日本陷入棒球熱」。

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