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汪小菲深情悼大S Mandy不忍二度發聲護尪

汪小菲（左）與Mandy去年5月已經領了結婚證。（翻攝自微博）汪小菲（左）與Mandy去年5月已經領了結婚證。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕48歲女星「大S」徐熙媛農曆春節期間因流感併發肺炎，於日本驟逝。大S死訊傳來，前夫汪小菲急忙趕赴台灣，先是在媒體前深深一鞠躬，拜託媒體「多說她（大S）的好話」，之後更是在台北市信義區上演淋雨、跪地等煽情戲碼，完全不顧現任妻子「Mandy」馬筱梅心情。先前Mandy曾出面喊話，希望大家不要網暴汪小菲，如今又二度發聲護尪。

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大S過世噩耗帶給汪小菲極大打擊，有消息傳出他因難以接受事實，故憂鬱症、躁鬱症加重，甚至崩潰到無法下床。汪母張蘭趁著大S死訊瘋狂開直播賣貨，就連「汪小菲掏錢幫大S骨灰包機」這種網言也按讚，心中已經悲痛難忍的汪小菲，受不了張蘭大砲似的瘋狂對外發出失控言論，氣到宣布斷絕母子關係。

Mandy（左）貼心陪著汪小菲悲傷。（翻攝自微博）Mandy（左）貼心陪著汪小菲悲傷。（翻攝自微博）

汪小菲現任妻子Mandy於2024年5月25日透過直播昭告天下「下禮拜開始我也是已婚了」確認兩人夫妻關係，雖已領結婚證，但汪小菲還欠Mandy一場婚禮，如今隨著大S香消玉殞，Mandy再度對外表示目前要處理的事情很多，所以就不回應其他無關事件的朋友家人。

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愛吃瓜的中國網也不斷瘋狂討論Mandy在大S過世中受到什麼影響，又會以怎樣態度應對，相關關鍵字不斷衝上微博熱搜榜「馬筱梅說現在能做的是照顧好2個小孩」、「馬筱梅懇請大家不要網暴」、「汪小菲哭完Mandy哭」，最誇張的是還有網友覺得汪小菲對前妻表現出來的哀痛，現任妻子竟然能不吃醋還大方陪伴他度過低潮，認為「馬筱梅絕對是個狠角色」。

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