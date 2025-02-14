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娛樂 日韓

韓夢幻13啦啦隊加入應援台灣 韓網反應兩極

韓籍啦啦隊員（左起）全恩菲、南珉貞、李雅英。（本報合成圖／翻攝自IG、記者陳逸寬攝）韓籍啦啦隊員（左起）全恩菲、南珉貞、李雅英。（本報合成圖／翻攝自IG、記者陳逸寬攝）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕WBCQ世界棒球經典賽資格賽將於本月21～23日於北大巨蛋登場，由13位韓國人氣啦啦隊員組成的「CLASSIC STARS」也將為台灣隊進行應援，此外，晚間台灣隊出戰時，她們也會與台灣「CT Amaze啦啦隊」共同合體，消息傳回韓國，引起兩極反應。

13位南韓啦啦隊女孩將組成Classic Star亮相。（翻攝自IG）13位南韓啦啦隊女孩將組成Classic Star亮相。（翻攝自IG）

由13位韓國人氣啦啦隊員組成的「CLASSIC STARS」成員包括：南珉貞、李雅英、金渡娥、金娜妍、全恩菲、海莉、朴旻曙、朴善珠、朴恩惠、李沿珍、李素泳、李貞潤及裵垂鉉，這樣的陣容在韓國也是相當豪華的組合，其中權恩菲更傳出可能加入中信兄弟啦啦隊。

全恩菲傳出即將加入中信兄弟啦啦隊。（翻攝自IG）全恩菲傳出即將加入中信兄弟啦啦隊。（翻攝自IG）

韓國網友有人認為韓國啦啦隊應援不僅是一種交流文化，也體現了韓國棒球在亞州地區的影響力，更有聲音表示「棒球超越國界最友誼的象徵！應該要超越國界支持文化融合」、「應援台灣是亞洲棒球合作的典範，值得鼓勵」還有人獻上祝福，不但希望台灣隊獲得好成績，更期待看見啦啦隊的精采表演。

韓籍啦啦隊女孩李雅英在台灣人氣旺。（本報資料照，記者胡舜翔攝）韓籍啦啦隊女孩李雅英在台灣人氣旺。（本報資料照，記者胡舜翔攝）

但反對者聲浪也不小，認為夢幻啦啦隊應援團替台灣隊加油，本身就是背叛韓國，而且「為什麼要幫競爭對手加油」、「身為韓國人卻為台灣應援，實在無法接受」。

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