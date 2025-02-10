19歲帥兒當牛郎「挑戰從影最大尺度」 何豪傑皮皮挫：整夜難入眠

〔記者李紹綾／台北報導〕何豪傑、和家馨的19歲兒子何柏廷，遺傳父母好基因，曾獲「2022年全球城市先生」冠軍殊榮，他近期客串民視八點檔《好運來》，挑戰牛郎角色，讓老爸何豪傑直呼：「整夜難入眠！」

何柏廷（右）客串《好運來》飾演牛郎，與賴芊合（左）有對手戲。（民視提供）

何豪傑直言，這回是他進劇組以來最緊張的一次，「因為製作人問劉至翰有沒有認識的朋友，身高跟他差不多，沒想到他就直接推薦我兒子何柏廷。」當得知角色是牛郎時，讓他非常擔心，「因為怕兒子會綁手綁腳的。」幸好對手演員是賴芊合，才讓他放心不少，只叮囑兒子放開來演。

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何柏廷（右）客串《好運來》飾演牛郎，與賴芊合（左）有對手戲。（民視提供）

何柏廷談到，演出前心情相當緊張，參考了網路上其他演員詮釋男公關的方式，他非常感謝父母在收到劇本後，特別花時間陪他練習。賴芊合開玩笑說：「之前和何豪傑合作的戲劇都沒有好的結果，這次換成兒子來演戲，感覺更好。」她稱讚何柏廷抗壓性很夠，即使在家中練習過，到了現場仍能隨機應變，是可塑之才。賴芊合更爆料，何柏廷當天誠意十足，穿著深V的衣服，展現滿滿的敬業精神。

何柏廷客串《好運來》飾演牛郎，挑戰從影最大尺度。（民視提供）

何柏廷（右）客串《好運來》與賴芊合（左）有對手戲。（民視提供）

何柏廷表示，因為通告來得太突然，加上角色所需要的西裝放在學校，所以就拿爸爸的西裝來穿，但因為他比爸爸高壯，所以穿起來有點太合身。不只如此，何柏廷不斷被老爸何豪傑提醒敬業態度很重要，且要保持禮貌，他都謹記在心，隨時注意自己的言行舉止。

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