李安獲頒終身成就獎！喊「我來自台灣」拍電影永不畢業

李安（左）的終身成就獎由楊紫瓊頒發。（法新社）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕導演李安獲得第77屆美國導演工會（DGA）頒發的終身成就獎，由《臥虎藏龍》女主角楊紫瓊頒獎給他，當李安說出「我生長在台灣」獲得台下熱情的掌聲，「我生長在台灣，能夠站在這個舞台上，就像實現了美國夢。」

導演李安獲得第77屆美國導演工會（DGA）頒發的終身成就獎。（法新社）

李安發表得獎感言，先是幽默笑說：「這是我第一次戴著老花眼鏡來參加這個典禮，我想這大概就是終身成就獎吧！」李安表示生涯中得過許多獎項，「我想這個獎項對我來說很特別，因為這是來自我摯愛的同行頒發給我的，我們能夠在這困難的時刻相聚在一起、共同慶祝一部電影，是非常感動的。」

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李安回想起第一次參加DGA的活動，是接到當時導演工會主席的電話，當時他以《理性與感性》（1995）獲得提名，讓李安感到很驚訝，詢問主席：「我不是DGA的會員啊？」對方表示並不在意，反問李安為何不參加導演工會，李安妙語如珠回應：「因為你們規定，第二道菜不能是中式料理。」主席認為，這就是李安應該加入的原因，因為他的加入將帶來改變。

李安回顧自己的職業生涯，謙虛的說要不停學習拍電影。（美聯社）

回顧自己的職業生涯，李安稱自己經歷過各種起伏，「但我始終樂在其中，因為這提醒了我，儘管有高低起伏，但不停追逐夢想是值得的！」他謙虛的說要不停學習拍電影，希望自己的職業生涯是一所學無止境的電影學校。

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