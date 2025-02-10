大S病逝節外生枝 駐日代表處罕見發聲明駁斥網媒捏造報導

大S病逝日本。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔駐日特派員林翠儀／東京10日報導〕駐日代表處今天罕見地發表澄清聲明，對於有國內網媒報導大S在日離世前，駐日代表處已透過「特殊管道」得知病情一事並非事實。代表處以嚴厲措辭指出，該篇捏造報導對逝者及家屬極為不敬，也恐損及台日關係，對此表達遺憾並予以譴責。

駐日代表處聲明內容如下：

有關媒體報導徐姓藝人在日離世前本處透過「特殊管道」得知病情並非事實，本處嚴正澄清。

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有關徐姓藝人在日病逝事，本年2月8日「風傳媒」黃信維記者報導稱「一涉外高層指出，因大S身份特殊，她就醫後其實駐日代表處已掌握訊息，並非家屬通報，且是透過我在日方建立的特殊管道第一時間得知，但基於尊重家屬，一些情事無法對外透露」乙節，係憑空杜撰，並非事實，本處在此嚴正澄清。

任何民主國家洩漏患者資訊及個資皆屬違法。此報導倘不予澄清，恐讓外界認為日本醫院、日方管道及本處違法行事。

本處強調，事實真相為當事人病逝後，家屬曾透過代理人向本處詢問在日相關手續，本處提供必要的行政協助，且此等協助皆依照規定辦理，但基於尊重家屬隱私，相關過程及內容均不公開。

該篇捏造報導對逝者及家屬極為不敬，也恐讓外界對日本醫院、日方管道及本處產生負面觀感、傷害本處形象及有損台日關係，實不可取。本處對此表達遺憾並予以譴責。

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