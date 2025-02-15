不只遭逮！《甄嬛傳》女星吹噓酒駕肇逃 余答應戲份「一剪沒」了

崔漫莉吹噓酒駕肇逃遭逮捕，連在《後宮甄嬛傳》的戲份也被刪除。（組合照，翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕中國女星崔漫莉出演《後宮甄嬛傳》中「余答應」一角小有名氣，日前直播卻脫口自爆曾無照酒駕，不僅撞毀其他車輛甚至更肇事逃逸，爾後改口「夢到的」卻已覆水難收，不僅日前已遭到行政拘留逮捕，如今在戲中的所有的戲份也遭到官方「一剪沒」。

崔漫莉日前透過直播吹噓自己酒駕又肇事逃逸，相關話題隨即在網路上發酵蔓延，更引發中國廣大網民的怒火，眼見事態不利己竟再辯稱「做夢的事情，亂吹牛的。」不過卻為時已晚，由於在直播上公開編造謊言，警方直言此舉已構成擾亂公共秩序，因此於13日依法將她予以行政拘留。

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不僅如此，崔漫莉飾演的「余答應」在《後宮甄嬛傳》倚梅園的片段，如今更遭北京衛視給刪除，許多中國觀眾紛紛在微博上拍下相關畫面，表示沒有看到余答應的戲份，甚至以「小哥」費玉清的經典歌曲〈一剪梅〉譏諷，「北京衛視正在重播電視劇《甄嬛傳》，余鶯兒相關戲份『一剪沒』了。」

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