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娛樂 最新消息

（直擊）RAIN率全場為大S默哀十秒！讚具俊曄：全韓國最尊敬的前輩

RAIN在高雄流行音樂中心開唱尾聲提到具俊曄。（讀者提供）RAIN在高雄流行音樂中心開唱尾聲提到具俊曄。（讀者提供）

〔記者鍾志均／高雄報導〕RAIN今（15）晚高雄開唱，在唱完《Rainism》時，突然提到具俊曄的近況，嚴肅講到：「我的俊曄兄，他在全韓國K-POP界非常尊敬的一位。」RAIN得知他的愛妻大S離世消息，面色凝重帶領全場歌迷一起默哀十秒鐘。

RAIN坦言，從沒見過大S，不過具俊曄面臨巨大悲傷，是大家都覺得很惋惜的一件事，我從來沒有見過她（大S），但是是我的後輩，我都來到這裡了，來到這裡默哀是最佳的選擇。」接著帶著歌迷進行10秒鐘默哀。

RAIN表示，沒辦法和具俊曄親自見面，不過能做的就是為他禱告，直言是該做的事情，並要全場歌迷多多支持他，語末又提了一遍：「他是最棒的前輩，很正直又善良的人。」

具俊曄和大S結婚還未滿三年，豈料就遇上大S赴日旅遊病逝，身邊朋友深知他面臨巨大哀傷，都紛紛給予安慰，包括具俊曄當初發布文章時，RAIN也有按讚，以實際行動撫慰前輩的心。

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