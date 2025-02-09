（獨家）吳姍儒代班小S「過往黑歷史遭挖」 吳宗憲發聲談家庭教養
〔記者侯家瑜／台北報導〕「大S」徐熙媛春節期間不幸於日本猝逝，痛失親姊的小S日前已向主持的《小姐不熙娣》請半年假，節目暫時由「Sandy」吳姍儒代班，不過有網友昨日在社群平台爆料，她私下對素人或是來賓不是非常友善，不看好她能勝任該節目代班主持，而爸爸吳宗憲得知後則是高EQ回應。
吳宗憲（右）、吳姍儒。（資料照，記者陳逸寬攝）
《小姐不熙娣》原定下週的錄影將會延後，目前錄影檔期還在協調當中。昨一名網友在社群平台直言，節目找來吳姍儒代班很可怕，因為她對素人或是來賓不是非常友善，還強調百分之百是事實；不過還是有網友為吳姍儒講話，認為她要背熟每一位來賓的資料很不簡單，此專業都是由她自己努力而來的，並非完全都靠爸。而留言區開始出現不少網友討論，最適合代班該節目的人選，有人點出Melody以及胡瓜的女兒小禎等人。
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對此，吳宗憲則認為，時間可以證明一切，「演藝是做一輩子的事業，Sandy一路上的點點滴滴，已經有一段10年以上的時間可以來印證，就像她爸爸一樣，不斷地被抹黑，不斷地被暗箭傷身，像一隻刺蝟一樣，而現在海水退了，我還是一本初衷，觀眾就像我的上帝一樣，這是來自於我的家教，也是傳承給女兒的家庭教養，時間可以說明一切。」
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