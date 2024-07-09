江坤俊對「不實指控」保留法律追訴權！ 網友勸他勇敢提告說清真相

江坤俊。（翻攝自臉書）

〔記者侯家瑜／台北報導〕江坤俊日前爆出婚內出軌護理師外，也涉及性騷擾昔日搭擋鄭凱云，風波至今已延燒一週，本人和電視台今下午終於打破沉默發聲。江坤俊稍早發文表示會暫停演藝圈工作，對於種種流言蜚語，會保留法律追訴權，對此，有網友認為若他真的被誤解且真心想保護家人，應勇敢提告、說清事實真相，才是解決之道。

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江坤俊發文決定向節目請辭並保留法律追訴權後，有網友勸他勇敢提告。（翻攝自臉書）

繼TVBS發聲明宣布江坤俊請辭《健康2.0》後，本人也於臉書分享這陣子的心情，坦言現在只想讓事件盡快落幕以還給家人安靜的空間，至於他認知裡的「不實的指控」，他說不想回覆是不想引起筆戰，無奈已因自己的沉默而助長，並強調關於這部分會保留法律追訴權。

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有網友認為，倘若江俊坤所承受的流言確實為「不實指控」，應該為了保護妻女硬起來提告，還給自己和家人一個公道，不應僅止於保留法律追訴權；也有網友鼓勵江俊坤應適時替自己發聲避免傷神傷身，「選擇權都是自己的決定，時間會證明一切的，適時的替自己辯論沒有不好，如真的走錯路就停止，不要再擴大！沒有人會否定您的專業領域的。」

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江坤俊是否真的婚內出軌？還有待當事人出面說明，雖然文章留言區下方仍有不少網友批判，但還是有不少網友願意給他機會，也對其在醫界的學術專業給予肯定，「事出必有因，在婚姻中你沒有做到與異性的保持距離及避嫌，請檢討。」也盼江俊坤說清事實真相，才能還給家庭一個穩定的生活。

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