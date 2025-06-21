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娛樂 日韓

李珠珢吐露爆紅心聲 坦言身心俱疲：擔心大家罵我

李珠珢日前在球場上淚崩引起粉絲擔心。（翻攝自IG）李珠珢日前在球場上淚崩引起粉絲擔心。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕富邦韓籍啦啦隊女神李珠珢日前突然淚灑球場，讓不少球迷當場嚇壞，球團事後解釋是因她當天身體不適，不過廣大網友仍不買單，引發討論。而她先前與MLB Korea合作的第3部影片終於曝光，提到爆紅後的的心境轉折，她坦言壓力極大、身心俱疲。

李珠珢坦言爆紅後壓力極大。（翻攝自YT）李珠珢坦言爆紅後壓力極大。（翻攝自YT）

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李珠珢在起亞虎擔任啦啦隊時還不到20歲，因為三振舞爆紅後來台，人氣再度水漲船高，IG粉絲也以倍數成長。如今她在訪談中提到，為了符合大眾的期待，經常感到壓力很大，有時體力也會跟不上，「但看到粉絲為我加油的樣子，就會覺得，粉絲都這麼努力了，只因為我現在累了就不跳，這樣對嗎？」

球星金炳賢（左）給予李珠珢（右）鼓勵。（翻攝自YT）球星金炳賢（左）給予李珠珢（右）鼓勵。（翻攝自YT）

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李珠珢也坦言，平常會搜尋自己的應援影片來看，「我明明跳得很努力了，但影片一看還是覺得跳得很差，我去看留言之後，跳舞就不敢看前面了，就怕大家會罵我，有幾次是邊這樣想邊跳舞的。」對此，球星金炳賢也給予她鼓勵，希望她能多一點正面思考，並提醒她要記得享受過程，努力帶著笑容生活，一番話讓李珠珢差點落淚，隨後她也自我喊話，「遇到困難的時候不要太自責，要努力去克服，希望大家都能辦到，加油！」

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