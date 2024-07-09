江坤俊沉默6天首發聲…宣布「暫停演藝工作」掀網怒抵制：別再出來

江坤俊宣布暫停演藝工作。（翻攝自臉書）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕已婚知名外科醫師江坤俊目前捲入不倫緋聞、性騷爭議，風波延燒數日，江坤俊今（9）首度打破沉默回應，宣布暫停演藝工作，掀起網友討論。

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江坤俊稍早在臉書發文道歉，寫下「先跟大家說聲對不起，這段時間的紛紛擾擾佔用了太多社會資源，本想儘快讓事情落幕，還給家人們和大家一個安靜的空間，但我的沉默好像助長了很多不實的指控，我不想回覆是不想引起筆戰」，並宣布暫停演藝工作，醫院方面則表示會先留臨床工作，不會影響病人的權益，強調對於所有不實指控會保留法律追訴權。

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貼文曝光後，引起不少網友不滿「外遇和酒駕一樣，零容忍！」、「沒提到重點」、「傷害了太太及小孩是事實，沒必要再扮演無辜受害者」、「不要暫停！都別再出來了拜託」。不過也有不少粉絲留言鼓勵，「好好當個醫生，記取教訓別再闖禍了」、「江醫師加油！發揮您的專業！救護病人！」、「你是個好醫師，加油！還是很多人支持你的」。

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