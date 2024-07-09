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娛樂 電視

江坤俊爆出激戰護理師被抓包…拋下內褲落跑 500萬封口費「內幕瘋傳」

江坤俊。（資料照，TVBS提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕名醫江坤俊近日爆出婚內出軌護理師，並涉及性騷擾昔日搭擋、TVBS《健康2.0》主持人鄭凱云，風波持續延燒，外傳他與護理師出軌被抓包時，還付了500萬封口費平息事件，如今再傳出內部細節，兩人曾在小房間激戰、被開門撞見，當下兩人立刻奪門而出，現場還遺留下內褲，對此經紀人則低調不予回應。

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據悉江坤俊與護理師兩人地下戀情早已人盡皆知，在醫院「處處留情」被目睹過接吻畫面，還曾在小房間激戰被撞見，而該名護理師據了解曾是人妻，兩人私情被抓包後，江坤俊還賠了500萬的封口費，外傳可能是當時護理師懷孕，而其老公早就結紮，才紙包不住火、決定付封口費了事。針對外界傳聞，記者再次求證江坤俊經紀人，對方低調不予表態，表示醫生私事不再回應。

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