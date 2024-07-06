《木曜》直播傳只剩邰智源獨撐！ 坤達親揭背後原因

坤達出席「毛孩時代」寵物展一日店長。（記者陳逸寬攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕坤達今（6）日出席犬貓保健食品代言活動，近期因Energy復出歌壇再度翻紅的他工作滿檔，除了月底的演唱會，還要錄製《原子少年2》、《綜藝玩很大》等節目。日前傳出《木曜4超玩》的直播只剩邰智源獨撐，對此，坤達表示自己和一些班底確實滿忙，但忙完後一定還是會回去直播，要大家放心目前節目沒有異動，自己則是暫時請假籌備演唱會。

《木曜4超玩》由KID（左）、邰智源（左3）、坤達（右）領軍主持。（本報資料照）

坤達分享家裡養的兩隻貓咪，是有次柯佳嬿在拍戲現場撿到的，「老婆當時問我要養哪一隻，但我覺得養一隻跟兩隻其實都沒差，也幸好那時決定都要養，因為兩隻都很可愛。」而這也是夫妻倆第一次一起養寵物，雖然顧慮和擔心難以避免，但每當工作回到家，看到牠們等候的模樣都會被療癒到，還能增進夫妻感情，「滿多話題會圍繞在貓咪身上，我出遠門時也會因為貓咪，特別想與老婆視訊，算是另類情趣！」

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Energy出席全聯PX Pay千萬會員代言活動（本報資料照，記者潘少棠攝）

Energy近期因復出歌壇再度翻紅，坤達表示團員們對於價碼部分沒有太多意見，能夠重回當年一起唱跳的時光才是重點。而月底即將迎來小巨蛋演唱會，他坦言因為工作有些忙碌，沒辦法跟其他團員一起練舞，只能抽空自己排練。

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