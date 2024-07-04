何如芸哭爆！小兒羨慕完整家 告白：媽媽我永遠愛你

何如芸出版新書，晉升暢銷作家行列。（翻攝自何如芸臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕辣媽女星何如芸最近斜槓出版新書，找2子幫忙寫序，這幾天陸續曬出兒子們寫的內容，坦言應該看過逾百遍，且一邊看一邊哭，忍不住自嘲與兒子都是愛哭鬼。

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何如芸3日分享晚上11點半接到小兒來電，嚇得跳起來急問發生什麼事，沒想到只是因為想她，聽到兒子在哭，她問原因，得知孩子正在看她的書，「一開始有考慮過要不要把這次的新書給孩子看，擔心孩子看了會難過，但是小兒子也寫了推薦序，希望小兒子可以收藏這本書，那是我們母子情的紀念。」

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何如芸也曬出小兒寫的序言，透露他中文程度停留在小學3年級，卻寫了長長一篇推薦序，「孺慕之情，躍然紙上。」小兒詳述從小與父母相處點滴，坦言哥哥早就告訴他爸媽會離婚，後來成真仍然止不住眼淚，感性自嘲「我還真是個愛哭鬼呢。」

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小兒說，每次看到朋友們擁有完整的家，令他很羨慕，並回想以前家庭的點點滴滴，坦言爸媽分開後曾感到鬱悶，不過爸媽對他們的愛沒有改變，時間久也釋懷。

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而小兒也形容何如芸是女強人，對他與哥哥相當嚴厲，長大後才懂那是愛子心切，更對她表白心意：「媽媽我永遠愛你。」

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