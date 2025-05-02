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「園長之子」性侵6童判28年8月！吳淡如火大開轟：他罪無可赦

吳淡如（左）怒斥毛畯珅罪無可赦。（組合照，翻攝自臉書、本報資料照）吳淡如（左）怒斥毛畯珅罪無可赦。（組合照，翻攝自臉書、本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕台北市私立培諾米達幼兒園園長之子毛畯珅性侵、偷拍6名女童，二審認定他共涉犯逾200罪，各罪判刑累積逾1200年，應執行有期徒刑28年8月，昨天最高法院駁回上訴定讞。對此，知名作家、主持人吳淡如也看不下去火大怒譙，「他罪無可赦！」

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針對毛畯珅惡行及判決結果，吳淡如今（2日）火大開嗆，「對這樣的人來說，關28年很重嗎？相信你心裡的答案跟我一樣，他罪無可赦。」她怒斥，這種人在獄中也不敢逞什麼勇，通常表現也不會不良好，過沒幾年出獄後，改了名仍然舊調重彈，以往也有不少前例。

「那些孩子的心裡的陰影，可能終其一生，都很難去除！」吳淡如認為類似罪狀，即使出獄仍應終身保持追蹤，同時更感慨法界人才濟濟，應要有更完善的配套方法，她為此深感痛心也氣憤點出司法漏洞，「我們對受害者如此淡薄，對加害者如此寬容！」

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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