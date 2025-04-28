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李珠珢辣跳椅子舞！一彎腰「雙球掉出」急遮胸 網嗨：香爆了

李珠珢擁有甜美臉蛋及姣好身材。（翻攝自YT）李珠珢擁有甜美臉蛋及姣好身材。（翻攝自YT）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕才剛加盟富邦悍將的韓籍啦啦隊女神李珠珢，繼26日首度進行個人SOLO秀表演後，昨（27）合體學姐李雅英、南珉貞帶來性感椅子舞，其中一段彎腰的舞蹈動作，讓她的渾圓雙球炸出，令許多球迷鼻血直流。

李雅英（左起）、李珠珢、南珉真帶來性感椅子舞。（翻攝自YT）李雅英（左起）、李珠珢、南珉真帶來性感椅子舞。（翻攝自YT）

「富邦三本柱」李珠珢、李雅英及南珉貞在中場表演時，帶來韓團Brave Girls的經典椅子舞，只見3位韓籍女神身穿白色上衣，搭配黑色迷你裙，隨著音樂扭腰擺臀，其中一段舞蹈動作，李珠珢彎腰扶著椅子對鏡頭放電，由於服裝的領口太低，她的傲人上圍呼之欲出，她也隨即低頭，並用手遮了一下胸口避免走光。

李珠珢急忙遮胸避免走光。（翻攝自YT）李珠珢急忙遮胸避免走光。（翻攝自YT）

YouTube頻道「欸你是看球還是看啦啦隊」上傳李珠珢的直拍影片後，網友紛紛直呼，「真香定律」、「真有料，太頂了」、「本季最香舞台，邦邦沒有輸」、「富邦三本柱，我們願意稱妳們為最強！」、「李珠珢來台代表作轟炸舞台，椅子舞真的太辣太頂啦！」

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