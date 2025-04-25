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周杰倫爆重大決定！忍痛宣布「演唱會縮減」 親吐內情粉絲全心碎

周杰倫宣布演唱會場次縮減。（資料照，杰威爾提供）周杰倫宣布演唱會場次縮減。（資料照，杰威爾提供）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「周董」周杰倫睽違7年在去年底唱回家鄉台灣，一連4天在台北大巨蛋舉辦「嘉年華」世界巡迴演唱會，湧進15萬名歌迷共襄盛舉這場樂壇盛事。針對未來巡演工作的安排，周杰倫近日難得開金口透露，今年的巡迴演唱會場次將有所調整，「去年每個城市大概4場，今年變成3場！」 讓粉絲們心全碎了。

周杰倫昨（24日）現身代言品牌活動時，罕見對外透露未來演唱事業的工作安排，他坦言今年的巡迴演唱會的場次將有所調整，「去年每個城市大概4場，今年變成3場！」他坦言是希望自己隨著年紀增長，工作量也能逐漸遞減，同時也讓身心靈得以放鬆，對他而言每個城市演唱3場最剛好，也不會影響到創作節奏。

毅然決然下定決心的主要關鍵，他坦言雖然創作靈感仍然源源不絕，每到不同地方都有歌曲誕生，但礙於巡演耗費大量時間，導致他無法靜下心來好好完成錄音，「要好好錄音，至少需要兩三個月都不開演唱會。」此言充分解釋了為何他堅決減少演出的次數，全為能讓自己專注於音樂創作與專輯製作。

「不知道明年會不會越來越少！」周杰倫幽默賣關子卻也保證未來的每場演出皆更精緻、更完美，除了音樂創作與演唱工作，他還透露近年迷上了運動，不光只有始終熱愛的籃球，如今也對網球相當著迷，同時更能讓體態維持在絕佳狀態，他幽默表示近來「身形小了一號」，甚至自信地說「最近不需要修圖！」逗得現場所友人笑聲不斷，顯見天王的魅力不減往日。

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