自媒體拿白曉燕案無良創作 白冰冰怒喊告：求償億元

綜藝天后白冰冰提及愛女白曉燕總會悲傷流淚。（本報資料照，記者陳奕全攝）

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕綜藝天后白冰冰獨生女白曉燕因遭惡徒綁架撕票，成為她此生最痛，近期不少自媒體將「白曉燕案」當作題材，但內容卻與現實不符，讓白冰冰震怒，更決定硬起來提告，表示會求償1億元。

白冰冰愛女當年遭綁架撕票，讓白冰冰對於相關議題特別敏感。（本報資料照，記者潘少棠攝）

白冰冰今（1）也在社群發文表示「說的人一張嘴，受的人一身傷」，白曉燕案雖然對社會大眾來說已事過境遷，身為母親的白冰冰依然很在意，她認為自己「一輩子清清白白，是被公認的好人好事代表，再有任何污衊，決不手軟」，更強調「只要牽涉到孩子的事，我就特別在意」。

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白冰冰每每回憶白曉燕遇害後的心境，就難過的落下眼淚。（本報資料照，記者潘少棠攝）

白冰冰接受《TVBS新聞網》採訪提到，當年白曉燕遭綁架撕票案件，近期再度謠言四起，更有不良自媒體造謠說她跟歹徒認識，因為開電動玩具生意，與人分帳不清才導致憾事發生，白冰冰感到非常憤怒，這觸及她內心最深處的痛也並非事實。

為了展示自己的決心，白冰冰強調，只要這些人再亂講話，絕對會提告，而且直接告民事，求償金額更是高達1億元，為自己與愛女討公道。

白冰冰社群發文，表示提到孩子的事，她就特別在意。（翻攝自臉書）

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