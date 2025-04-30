Makiyo稱她毆打的運將沒昏迷還出國玩 妻怒「丈夫已死7年」將提告

Makiyo 2012年爆出毆打計程車司機致重傷，當時引發社會撻伐。圖為當年案發後Makiyo（右）與Ma媽（左）被記者包圍堵訪畫面。（）

葉姵妤／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕藝人Makiyo（川島茉樹代）近日作客薔薔的Podcast節目《薔薔栗膠》時，除了指稱楊丞琳「紅了就翻臉不認人」，在演藝圈引起軒然大波，她還重提曾經轟動社會的毆打計程車司機事件，稱被打的小黃司機後續其實沒有昏迷，還拿了她給的賠償金出國玩，掀輿論熱議。受害的小黃司機妻子得知Makiyo的言論後，氣得表示丈夫已經死了7年，現在還被加害者拿出來消費，當時丈夫被打送醫有沒有昏迷，醫院都有紀錄可以去查，她將委請律師對Makiyo提告！

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2012年2月2日晚間，Makiyo與當時的男友友寄隆輝與林姓運將發生口角，2人聯手痛毆林男，甚至狠踹林男頭部，後續林男送醫檢傷為2級重症，屬潛在性危及生命、肢體及器官功能狀況，不僅顱內出血、左側肋骨骨折及肺部也挫傷，一度送進加護病房。這起事件當時鬧得沸沸揚揚，雙方後來以300萬在民事方面和解，Makiyo被判刑10個月，緩刑3年。

事件過去已13年多，Makiyo近日上Podcast節目《薔薔栗膠》又重提此案，坦言當時自己喝得爛醉，隔天清醒後發現網上成千上萬則留言都在譴責她，認為自己就好像被社會判了死刑。她接著又稱，林姓運將其實沒有昏迷，甚至還在跟她求償的同時出國旅遊、募款，質疑「昏迷的人可以做筆錄嗎？」

綜合媒體報導，林男妻子得知Makiyo的言論後氣炸，表示丈夫沒有護照，也沒有台胞證，終其一生沒有踏出台灣過，這些都能去外交部查。林妻接著說而且這起事件已過去10幾年，丈夫也已經過世7年，當時丈夫有沒有昏迷，北醫也都有醫療紀錄，不懂Makiyo為何要消費此事。她還說，當時案發丈夫身體越來越差，最後是抑鬱而終，針對Makiyo的言論，她將委請律師提告Makiyo侮辱死者跟加重毀謗等罪。

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