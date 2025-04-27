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娛樂 最新消息

廖峻病倒第10日 兒沉痛盼求一道光「無助心聲全說了」

廖峻（左）病倒後的第9天，兒子廖錦德吐無助心聲。（翻攝自臉書）廖峻（左）病倒後的第9天，兒子廖錦德吐無助心聲。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕72歲資深藝人廖峻17日驚傳因腦溢血三度中風，送醫搶救後目前已轉入普通病房，情況稍有好轉。不過，愛子廖錦德近日突出語重心長，「我告訴自己不用害怕，卻不斷被心裡的雜念干擾...」沈痛吐實內心話讓人心疼，也不免令外界與父親的病況做聯想。

廖錦德昨（26日）晚間以詩意文字形容自己的心境，「就像在不見十指的隧道裡摸黑試圖找到出口，我告訴自己不用害怕，卻不斷被心裡的雜念干擾，只期待看見一道微微的光線。」字裡行間流露出焦慮與渴望，更期盼能在黑暗中找到希望與方向。

「給我一點信心，給我一個方向，讓我確認自己不是持續走錯的路！」儘管全文皆未指名道姓，但時機敏感，無疑被外界解讀為是他面對父親病倒後的沉重打擊。廖峻事發至今第10日，廖錦德仍努力打起精神陪同父親一起走過這段艱難時光，誠摯的心聲感動無數粉絲，同時也為父子倆祈福期盼早日康復、重拾健康。

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