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佩甄血淚控遭詐！16萬「一瞬間全沒」 還原過程悔恨：我是白癡

佩甄留學期間因涉世未深，一瞬間遭詐走16萬元台幣。（本報資料照）佩甄留學期間因涉世未深，一瞬間遭詐走16萬元台幣。（本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「小禎」胡盈禎與「台灣好媳婦」佩甄在Podcast節目《禎甄要chat內》最新一集中暢聊各自在海外求學的心酸歷程。小禎當年遠赴瑞士留學，同學們家境富裕到搭直升機上課，令她自覺成了「窮學生」；佩甄則血淚控訴一瞬間遭詐走5000元美金（16.2萬元台幣），差點無法繼續完成學業，憶起過程仍悔恨當年涉世未深。

「小禎」胡盈禎與佩甄在《禎甄要chat內》最新一集中暢談出國求學經歷。（翻攝自YouTube）「小禎」胡盈禎與佩甄在《禎甄要chat內》最新一集中暢談出國求學經歷。（翻攝自YouTube）

佩甄坦言，當年在台灣不專心念書因此被父親送出國，起初先到美國念語言學校，爾後轉讀中央華盛頓大學，雖然開拓視野，卻也充滿諸多挑戰及磨練。佩甄透露有次遭人催促威脅繳錢，否則愛車將被沒收而無法上課，嚇得她立刻提領5000美金，沒想到對方收了錢之後就此消失，害她下學期學費差點付不出來，回想起當時涉世未深的自己，她感慨萬千「我就是白癡、很呆」 

小禎則透露，羅西學院不僅是瑞士最古老的寄宿學校之一，也是全球學費最高的學校之一，雖然身處超級富豪子弟中間，但彼此地位懸殊僅止於同學情誼。即便曾經因想家而落淚，小禎依舊認為留學是寶貴經驗，對下一代的教育也抱持著相同想法，她希望未來也能送女兒出國求學，也推薦家長們若條件允許試著放手讓小孩出國，拓展視野、培養獨立性。

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