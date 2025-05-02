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TWICE子瑜好友一氧化碳中毒 社群發長文呼驚險

女星「Elkie」莊錠欣過去是韓國女團CLC成員，昨日因一氧化碳中毒送醫。（翻攝自IG）女星「Elkie」莊錠欣過去是韓國女團CLC成員，昨日因一氧化碳中毒送醫。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星「Elkie」莊錠欣過去是韓國女團CLC成員，和TWICE人氣成員子瑜也是好友。今（2）Elkie突然在社群曬出多張人在醫院的照片，讓許多粉絲相當擔憂，她在文中透露自己一氧化碳中毒送醫，好在現在人已經平安無事了。

Elkie一氧化碳中毒後直接眼前發白，各種亂撞後直接倒地。（翻攝自IG）Elkie一氧化碳中毒後直接眼前發白，各種亂撞後直接倒地。（翻攝自IG）

Elkie發出超過500字長文，表示自己「昨天早上起床頭很痛覺得有點暈眩，本來想說上個廁所後就吃藥，沒想到直接眼前發白，各種亂撞後直接倒地，被救護車送院檢查後才發現原來已經一氧化碳中毒了」。由於消息來得太突然，許多粉絲都嚇了一大跳，Elkie說一氧化碳中毒的原因可能是煤氣洩漏，因無味、無煙、無聲，所以她以為是最近累了才造成頭痛、想睡，加上平常身體有狀況Elkie都習慣撐過去「所以真的沒有察覺」。

Elkie曝光自己一氧化碳中毒送醫的模樣。（翻攝自IG）Elkie曝光自己一氧化碳中毒送醫的模樣。（翻攝自IG）

送院後的Elkie「碳氧血紅素濃度已經達到20%（正常人據說是1～1.5%左右）所以我的情況已經屬於輕度-中度中毒」，好在經過住院檢查和高壓氧艙治療後，現在狀況穩定。有了這次驚險的經驗，Elkie也特別提醒大家不要小看一氧化碳中毒、煤氣外洩，她說「一氧化碳無色無味，吸進去其實是完全沒感覺的、家中有熱水器、煤氣爐、炭火暖爐的話，一定要確認通風、不是只有洗澡才會中毒，平常使用時空氣不流通也可能發生、強烈建議安裝一氧化碳偵測器，真的可以救命」。

Elkie經過住院檢查和高壓氧艙治療後，現在狀況穩定。（翻攝自IG）Elkie經過住院檢查和高壓氧艙治療後，現在狀況穩定。（翻攝自IG）

除此之外，Elkie也提醒如果真的一氧化碳中毒，必須牢記四點：馬上開窗通風、立刻離開現場、送醫或打電話求助、頭暈時不要硬撐，盡快坐下或躺下，閉眼跌倒受傷。提醒過後Elkie也幽默說：還好我這次頭沒撞傻。

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