晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

工藤靜香IG喊好喜歡台灣鳳梨酥！竟與木村拓哉不同調

工藤靜香在IG曬出鳳梨酥，與木村拓哉的品牌不同。（翻攝自IG）工藤靜香在IG曬出鳳梨酥，與木村拓哉的品牌不同。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕木村拓哉先前大讚台灣伴手禮佳德鳳梨酥，沒想到老婆工藤靜香與他不同調，喜歡的竟是台北犁記鳳梨酥。

工藤靜香今天（26日）在IG上發文，稱最喜歡的台灣鳳梨酥是台灣百年老店「台北犁記」的。工藤靜香表示，自己是鳳梨酥的愛好者，也非常注意食品成分標示，大讚鳳梨酥口感酸甜恰到好處，清爽順口不膩，而且熱量也很低。

工藤靜香在IG曬出鳳梨酥，與木村拓哉的品牌不同。（翻攝自IG）工藤靜香在IG曬出鳳梨酥，與木村拓哉的品牌不同。（翻攝自IG）

工藤靜香距2023年9月來台舉辦演唱會至今，已有近兩年的時間沒有來台灣了，粉絲們除了詢問工藤靜香何時會再來台灣，也很關注是否有新的音樂作品。工藤靜香表示，距離2022年的音樂作品，已有近3年沒發新歌了，今年7月將推出暌違3年的最新音樂作品-中島美月翻唱專輯。

她同時喊話：「我非常想念台灣的粉絲，希望能盡快帶著最新的音樂作品來到台灣和喜愛她的粉絲們見面，也能再度品嘗台灣美食和她最愛的鳳梨酥。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中