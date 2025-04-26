工藤靜香IG喊好喜歡台灣鳳梨酥！竟與木村拓哉不同調

工藤靜香在IG曬出鳳梨酥，與木村拓哉的品牌不同。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕木村拓哉先前大讚台灣伴手禮佳德鳳梨酥，沒想到老婆工藤靜香與他不同調，喜歡的竟是台北犁記鳳梨酥。

工藤靜香今天（26日）在IG上發文，稱最喜歡的台灣鳳梨酥是台灣百年老店「台北犁記」的。工藤靜香表示，自己是鳳梨酥的愛好者，也非常注意食品成分標示，大讚鳳梨酥口感酸甜恰到好處，清爽順口不膩，而且熱量也很低。

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工藤靜香在IG曬出鳳梨酥，與木村拓哉的品牌不同。（翻攝自IG）

工藤靜香距2023年9月來台舉辦演唱會至今，已有近兩年的時間沒有來台灣了，粉絲們除了詢問工藤靜香何時會再來台灣，也很關注是否有新的音樂作品。工藤靜香表示，距離2022年的音樂作品，已有近3年沒發新歌了，今年7月將推出暌違3年的最新音樂作品-中島美月翻唱專輯。

她同時喊話：「我非常想念台灣的粉絲，希望能盡快帶著最新的音樂作品來到台灣和喜愛她的粉絲們見面，也能再度品嘗台灣美食和她最愛的鳳梨酥。」

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