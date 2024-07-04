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娛樂 最新消息

名醫江坤俊爆出軌！愛家形象崩塌全毀 婆媽群起灌爆臉書

外科醫師江坤俊爆出桃色風波，讓許多婆媽粉絲相當不滿，群起出征他的臉書齊聲撻伐。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕外科名醫江坤俊身兼作家、主持人、網紅等身分，更時常上節目分享健康等相關資訊，給人專業又顧家的正面人設，因此吸引許多婆媽粉絲。沒想到，江坤俊近日卻被爆婚內出軌護理師，讓他愛家的好男人形象瞬間崩塌，即便江坤俊夫妻倆已發聲明澄清，不過仍有許多粉絲湧入江坤俊粉專底下留言怒轟。

江坤俊醫師昨（3日）被爆出與一名護理師關係曖昧，2人不僅幽會買晚餐，還同進同出一處社區公寓，江坤俊甚至直到深夜3點仍未離開。對此，江坤俊與老婆劉藺秦正式發聲明回應，表示：「謝謝媒體朋友的關心，江醫師表示對方是來往比較熟識的同事，目前家庭狀況一切良好，謝謝大家。」 

不過，江坤俊仍遭大批婆媽粉絲灌爆臉書，齊聲留言撻伐：「還以為你是一個很愛家愛老婆的人，沒想到私底下卻是這副德性，對你太失望了！！以後絕對拒買你代言的東西，看到你的嘴臉就噁心！！！」、「退追了，看不下去了，支持了那麼多年...太讓人失望了」、「原本對你的形象的感受是極好的，原來你也是那種傳說中很花的醫師」、「名利雙收之後就背叛家庭，真是對你太失望了」。

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