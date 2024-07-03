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娛樂 電視

江坤俊曾認當醫生誘惑多！ 光憑「這點」娶到老婆就是福氣

已婚名醫江坤俊被爆與護理師幽會，並同住一夜。（翻攝自江坤俊臉書）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕喜歡觀看健康類談話節目的你，應該對江坤俊不陌生吧！觀眾眼中是愛家好男人的他，今（3日）遭週刊爆料幽會護理師，他的老婆劉藺秦稍早發聲回應「目前家庭狀況一切正常，感謝各界關心。」江坤俊夫妻倆此前經常上節目大聊婚姻之道，兩人愛情長跑13年，難免歷經無數次磨合，他曾坦言「身邊誘惑多」，但劉藺秦能穩定他的情緒。

江坤俊坦言老婆很能穩住他的情緒。（翻攝自東風衛視YouTube）

江坤俊夫妻倆曾上《單身行不行》分享愛情故事，他透露當年劉藺秦身邊太多追求者、難以找機會接近，在苦苦追求後，終於得到芳心。交往前，他得知劉藺秦讓其他男生騎車接送，頓時醋勁大發，忍不住想「煞車會不會往前頂？哪個地方往前頂？我就不爽。」但好脾氣的劉藺秦，只淡淡回一句「如果知道你這麼在意，我絕對不會做這樣的事情。」

就讀醫學系的江坤俊，坦言身邊誘惑實在太多，就是因為劉藺秦能穩住他的情緒，他才認定對方，要娶回家當老婆。他也說婚後薪水全都上繳給老婆，自己只需要好好當醫生，「她可以讓我有很大的舞台，沒有後顧之憂，我對她滿有一種信任感。」

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